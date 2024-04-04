СМИ: у Лондона нет стратегического плана на случай войны

У правительства Великобритании пока нет национального плана по защите страны на случай войны. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники, а также бывших высокопоставленных офицеров и ученых.
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