Страх западных военных: как Россия создала самую дальнобойную ракету в классе «воздух-воздух»

Российская ракета Р-37М доставляет немало неприятных моментов западным военным. Они просто боятся ее! И такое почтение к творению российских военных инженеров вполне объяснимо невероятно высокой эффективностью этой ракеты класса «воздух-воздух».
Российская ракета Р-37М доставляет немало неприятных моментов западным военным. Они просто боятся ее! И такое почтение к творению российских военных инженеров вполне объяснимо невероятно высокой эффективностью этой ракеты класса «воздух-воздух».
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