«За что я должна в пояс кланяться»: Волкова раскритиковала традицию театральных поклонов

Она не чувствует себя народной артисткой, в том числе из-за своего строптивого характера. Актриса Ольга Волкова в эфире «Открытой студии» на телеканале «78» раскритиковала традицию театральных поклонов и назвала себя «неправильной народной артисткой».
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