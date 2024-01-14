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Свежие комментарии

«За что я должна в пояс кланяться»: Волкова раскритиковала традицию театральных поклонов

Она не чувствует себя народной артисткой, в том числе из-за своего строптивого характера. Актриса Ольга Волкова в эфире «Открытой студии» на телеканале «78» раскритиковала традицию театральных поклонов и назвала себя «неправильной народной артисткой».

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