"СтарХит": футболист Тарасов задолжал судебным приставам 205 тысяч рублей

Футболист Дмитрий Тарасов проиграл суд риэлторской конторе. Об этом сообщает издание "СтарХит". Тарасов обратился в компания и заключил договор, по которому ему должны были подобрать покупателя на московскую квартиру за определенную сумму.
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