Режим ЧС введён в Воронежской области из-за атаки беспилотников

В ночь на субботу силы ПВО уничтожили несколько БПЛА над Воронежской областью. Падение их обломков вызвало пожар на складе и детонацию взрывоопасных объектов в Подгоренском районе, сообщил глава региона Александр Гусев.
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