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Хавбек «Эгриси» Григорьев пропустил матч с «СиндЕкатом» из-за проблем с УМО. Он пройдет дополнительное обследовние

Из-за этого он пропустил матч 4-го тура Кубка Надежд им. Отара Кушанашвили против «СиндЕката» (1:1, 4:3 Б).

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