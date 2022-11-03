Газета Труд

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Объем выпуска панда-облигаций в Китае вырос за первые три квартала 2022 года

Объем выпуска панда-облигаций в Китае вырос за первые три квартала 2022 года

Благодаря новым мерам по стимулированию рынка, в Китае в первые три квартала 2022 года наблюдался стабильный рост выпуска так называемых панда-облигаций – долговых обязательств, номинированных в юанях и выпущенных иностранными эмитентами в КНР.

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