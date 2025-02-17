Водитель на "Ладе" въехал в бетонный блок на улице Пржевальского в Туле

ДТП произошло утром, 17 февраля, на улице Пржевальского, в сторону кладбища №5, в Туле. Как сообщили очевидцы происшествия в Telegram-канале "Тула Жесть", водитель на автомобиле "Лада Калина" несколько раз пытался обогнать автобус, дважды чуть не влетел во встречные авто.