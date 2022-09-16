"Проклятье черной Луны": 3 знака зодиака пронзит стрела мучительной боли в эти 5 дней

Астрологи определили знаки зодиакального круга, которые буквально пронзит стрелой мучительной боли в ближайшие пять дней сентября.
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