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Генич о Чалове в ПАОК: «Не понимаю этот трансфер, совсем. Думал, Федя останется в ЦСКА»

Генич о Чалове в ПАОК: «Не понимаю этот трансфер, совсем. Думал, Федя останется в ЦСКА»

По сведениям инсайдера Ивана Карпова, 26-летний форвард подпишет 3-летний контракт с греческим клубом.

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