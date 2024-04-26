Трамп предложил провести дебаты с Байденом в суде

Экс-президент США Дональд Трамп заявил о готовности провести дебаты с нынешним президентом Джо Байденом в любое время и в любом месте, включая здание суда, где проходят заседания по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization.
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