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17 поразительных снимков, которые демонстрируют всю мощь природы

17 поразительных снимков, которые демонстрируют всю мощь природы

Удивительная сила природы воплощается в самых разрушительных и самых мирных явлениях одновременно. Волны цунами, извержения вулканов, замысловатые формы и деревья, уважающие пространство друг друга - все это о нашей всемогущей Матери-Природе.

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