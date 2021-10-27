17 поразительных снимков, которые демонстрируют всю мощь природы

Удивительная сила природы воплощается в самых разрушительных и самых мирных явлениях одновременно. Волны цунами, извержения вулканов, замысловатые формы и деревья, уважающие пространство друг друга - все это о нашей всемогущей Матери-Природе.
Удивительная сила природы воплощается в самых разрушительных и самых мирных явлениях одновременно. Волны цунами, извержения вулканов, замысловатые формы и деревья, уважающие пространство друг друга - все это о нашей всемогущей Матери-Природе.
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