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Первая высадка космонавтов РФ на Луну запланирована на 2031-2040 годы

Первая высадка космонавтов РФ на Луну запланирована на 2031-2040 годы

Отправка российских космонавтов на Луну запланирована на период с 2031 по 2040 год. Об этом говорится в докладе генконструктора РФ по пилотируемым космическим системам и комплексам, генконструктора РКК «Энергия», академика РАН Владимира Соловьева, передает ТАСС.

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