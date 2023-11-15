Первая высадка космонавтов РФ на Луну запланирована на 2031-2040 годы

Отправка российских космонавтов на Луну запланирована на период с 2031 по 2040 год. Об этом говорится в докладе генконструктора РФ по пилотируемым космическим системам и комплексам, генконструктора РКК «Энергия», академика РАН Владимира Соловьева, передает ТАСС.
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