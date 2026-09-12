Врач Кондрахин: переохладиться можно даже при +10 °C

Кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Андрей Кондрахин предупредил, что осенью переохладиться можно даже при +10 °C, особенно при высокой влажности и ветре.
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