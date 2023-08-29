Аттракцион русской щедрости закрылся. Польша лишилась "грузового фронта" в России

Наши чиновники, вместо того чтоб на свинство пшеков реагировать мгновенно, спустя 1.5 года очухались и "уменьшили на половину доходы мерзавцев -русофобов"? Вот радость та какая!?

Erl Schweizer

Русское топливо, русский бензин и т.д.: адекватное по отношению к реальным жителям России разных национальностей слово российский коробит сознание конченных русских националистов, которые уже благодаря националистическому Царьграду залезли и в СМИ, и во власть, поливая по факту грязью все остальные народы России. Администрация президента, правительство молчат, типа ничего не замечают, попутно сажая одних в тюрьму по статье рэкета, других (РСП) узаконивают как заслуженных взимать мзду с продукции электроники. Все происходит на фоне кровопролитной борьбы с уродами-националистами Украины. Берега попутали? Ознакомьтесь с Конституцией РФ, с основным законом страны!!!