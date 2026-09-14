Экранные романы и тридцать лет верности: как Константин Юшкевич прошел путь от театра к кино

В кадре у Константина Юшкевича — вечный калейдоскоп любовных интриг. Ему регулярно приписывают романы с коллегами по площадке, будь то юная Любовь Аксенова или Ольга Красько, а зрители привыкли видеть в нем то обаятельного хирурга Куликова из «Склифосовского», то ироничного оперативника Балабина из «Балабола».
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