Полицейские установили личности всех подростков, которые участвовали в издевательствах над младшими учениками одной из забайкальских школ.
За травлю детей на национальной почве задержали трёх подростков в Забайкалье
Комментарии
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Александр Лагуткин
Опять этнические банды!? Чего скромничать! Опять нужно чтобы как в Питере, когда прохожих представители диаспоры избивали на камеру, потом в интернет выкладывали. Типа смотрите, как мы русских терроризируем на их земле. А власть в лице Беглова - лучший друг главы диаспоры. Для продажной власти мигранты - избиратели. И будут голосовать за того, на кого диаспора укажет. Отсюда и лояльность к этнической преступности. Русской девчонке за дискредитацию ВС дали семь лет, а этническому бандиту сразу за несколько статей , включая и дискредитацию, судья присудила только штраф. Интересно насколько улучшила диаспора материальное состояние этой т.н. "судьи" за такой ну очень "снисходительный" приговор. Причем дискредитирующие высказывания о ВС РФ от этого ублюдка судья вообще "не заметила"!? В российских школах малолетние бандиты, пользуясь своим численным превосходством и поддержкой диаспоры, уже создают российским детям условия несовместимые ни с учебой, ни с нахождением в стенах школы. Какой уж тут образовательный процесс! Ни силовики, ни власти из-за продажности ничего не делают. Что остается россиянам - родителям таких терроризируемых детей!? Пока за нарушение закона не будет лишаться гражданства и высылаться из страны вся семья, это средневековье так и не даст нашим детям учиться нормально. Их так воспитывают в семье в пренебрежении к законам и земле, которая их приютила. Привыкнув ни во что не ставить наши законы, пользуясь покровительством и возможностями диаспоры, они, вырастая, пополняют ряды уже взрослых бандитов. Например в Ижевске, пролезшие за взятки в полицию члены диаспоры, запугивали и насиловали девочек-подростков, затем продавали их попользоваться членам диаспоры. Когда вскрылось, то они, будучи полицейскими, разваливали дело, запугивали пострадавших, их родителей и свидетелей. Помогали сбежать за границу участникам преступной группировки. Что в этой ситуации должны делать родители пострадавших российских детей!? В Набережных Челнах родителей терроризируемых детей, когда они из-за бездействия власти и силовиков попытались сами надавить на родителей школьных бандитов, власть отправила на нары. Опять диаспора "посодействовала"? Так у нас чья власть в стране!? Она российская или здесь этнические преступные группировки - диаспоры правят!?
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16 час.
НН
Надежда Никитина
Еще была информация, что у диаспор были найдены СКЛАДЫ с оружием (кажется в Москве). Так к чему нам готовиться?
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16 час.
Александр Лагуткин
Вот выписка из того сообщения: "В начале сентября в России произошла серия рейдов, проведенных силами ФСБ, МВД и Росгвардии. Задачей рейдов было обнаружение складов, схронов и грузовых контейнеров с оружием, которые оказались принадлежащими этническим диаспорам. Оказалось, что арсеналы довольно обширные, а некоторые из них содержали не только оружие, но и сухпайки, запасы продуктов и даже армейское снаряжение. Почему-то это сообщение из интернета мгновенно убрали. Но остались десять миллионов мигрантов, которые не признают ни наших законов, ни наших порядков, - это грозная сила, если враги России её вооружат, возглавят и направят. Этим дикарям не привыкать резать и убивать русских. Всё это они уже делали в 90-е, когда в своих странах уничтожали, грабили и выдавливали русскоязычных, чтобы те не мешали им возвращаться в средневековье.
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16 час.
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