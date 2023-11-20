За травлю детей на национальной почве задержали трёх подростков в Забайкалье

Александр Лагуткин

Опять этнические банды!? Чего скромничать! Опять нужно чтобы как в Питере, когда прохожих представители диаспоры избивали на камеру, потом в интернет выкладывали. Типа смотрите, как мы русских терроризируем на их земле. А власть в лице Беглова - лучший друг главы диаспоры. Для продажной власти мигранты - избиратели. И будут голосовать за того, на кого диаспора укажет. Отсюда и лояльность к этнической преступности. Русской девчонке за дискредитацию ВС дали семь лет, а этническому бандиту сразу за несколько статей , включая и дискредитацию, судья присудила только штраф. Интересно насколько улучшила диаспора материальное состояние этой т.н. "судьи" за такой ну очень "снисходительный" приговор. Причем дискредитирующие высказывания о ВС РФ от этого ублюдка судья вообще "не заметила"!? В российских школах малолетние бандиты, пользуясь своим численным превосходством и поддержкой диаспоры, уже создают российским детям условия несовместимые ни с учебой, ни с нахождением в стенах школы. Какой уж тут образовательный процесс! Ни силовики, ни власти из-за продажности ничего не делают. Что остается россиянам - родителям таких терроризируемых детей!? Пока за нарушение закона не будет лишаться гражданства и высылаться из страны вся семья, это средневековье так и не даст нашим детям учиться нормально. Их так воспитывают в семье в пренебрежении к законам и земле, которая их приютила. Привыкнув ни во что не ставить наши законы, пользуясь покровительством и возможностями диаспоры, они, вырастая, пополняют ряды уже взрослых бандитов. Например в Ижевске, пролезшие за взятки в полицию члены диаспоры, запугивали и насиловали девочек-подростков, затем продавали их попользоваться членам диаспоры. Когда вскрылось, то они, будучи полицейскими, разваливали дело, запугивали пострадавших, их родителей и свидетелей. Помогали сбежать за границу участникам преступной группировки. Что в этой ситуации должны делать родители пострадавших российских детей!? В Набережных Челнах родителей терроризируемых детей, когда они из-за бездействия власти и силовиков попытались сами надавить на родителей школьных бандитов, власть отправила на нары. Опять диаспора "посодействовала"? Так у нас чья власть в стране!? Она российская или здесь этнические преступные группировки - диаспоры правят!?