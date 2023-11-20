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За травлю детей на национальной почве задержали трёх подростков в Забайкалье

За травлю детей на национальной почве задержали трёх подростков в Забайкалье

Полицейские установили личности всех подростков, которые участвовали в издевательствах над младшими учениками одной из забайкальских школ.

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Комментарии
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Александр Лагуткин
Опять этнические банды!?  Чего скромничать!  Опять нужно чтобы как в Питере, когда прохожих представители диаспоры избивали на камеру,  потом в интернет выкладывали.  Типа смотрите, как мы русских терроризируем на их земле. А власть в лице Беглова - лучший друг главы диаспоры.  Для продажной власти мигранты - избиратели. И будут голосовать  за того, на кого диаспора укажет. Отсюда и лояльность к этнической преступности. Русской девчонке за дискредитацию ВС дали семь лет, а этническому бандиту сразу за несколько статей , включая и дискредитацию, судья присудила только штраф.  Интересно насколько улучшила диаспора материальное состояние этой т.н. &quot;судьи&quot; за такой ну очень &quot;снисходительный&quot; приговор. Причем дискредитирующие  высказывания о ВС РФ от  этого ублюдка судья  вообще &quot;не заметила&quot;!?  В российских школах  малолетние бандиты, пользуясь своим численным превосходством и поддержкой диаспоры, уже создают российским детям условия несовместимые ни с учебой, ни с нахождением в стенах школы.  Какой уж тут образовательный процесс!  Ни силовики, ни  власти  из-за продажности ничего не делают. Что остается россиянам - родителям таких терроризируемых детей!?  Пока за нарушение закона не будет лишаться гражданства и высылаться из страны вся семья, это средневековье так и  не даст нашим детям учиться нормально. Их так воспитывают в семье в пренебрежении к законам и земле, которая их приютила.   Привыкнув ни во что не ставить наши законы, пользуясь покровительством и возможностями  диаспоры, они, вырастая,  пополняют ряды уже взрослых бандитов.  Например в Ижевске, пролезшие за взятки в полицию члены диаспоры, запугивали и насиловали девочек-подростков, затем продавали их попользоваться членам диаспоры. Когда вскрылось, то они, будучи полицейскими, разваливали дело, запугивали пострадавших, их родителей и свидетелей. Помогали сбежать за границу участникам преступной группировки.  Что в этой ситуации должны делать родители пострадавших российских детей!?  В Набережных Челнах родителей терроризируемых детей, когда они из-за бездействия власти и силовиков попытались сами надавить на родителей школьных бандитов, власть отправила на нары.  Опять диаспора &quot;посодействовала&quot;?  Так у нас чья власть в стране!?  Она российская или здесь этнические преступные группировки - диаспоры правят!?
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16 час.
НН
Надежда Никитина
Еще была информация, что у диаспор были найдены СКЛАДЫ с оружием (кажется в Москве). Так к чему нам готовиться?
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16 час.
Александр Лагуткин
Вот выписка из того сообщения:  &quot;В начале сентября в России произошла серия рейдов, проведенных силами ФСБ, МВД и Росгвардии. Задачей рейдов было обнаружение складов, схронов и грузовых контейнеров с оружием, которые оказались принадлежащими этническим диаспорам. Оказалось, что арсеналы довольно обширные, а некоторые из них содержали не только оружие, но и сухпайки, запасы продуктов и даже армейское снаряжение. Почему-то это сообщение из интернета мгновенно убрали. Но остались десять миллионов мигрантов, которые не признают ни наших законов, ни наших порядков, - это грозная сила, если враги России её вооружат, возглавят и направят. Этим дикарям не привыкать резать и убивать русских. Всё это они уже делали в 90-е, когда в своих странах уничтожали, грабили и выдавливали русскоязычных, чтобы те не мешали им возвращаться в средневековье.
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16 час.

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