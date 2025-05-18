18 мая во всём мире отмечают 🏦Международный день музеев – важный праздник, ведь музеи являются хранителями памяти, местами, где оживает прошлое.
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18 мая во всём мире отмечают 🏦Международный день музеев – важный праздник, ведь музеи являются хранителями памяти, местами, где оживает прошлое.