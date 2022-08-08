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FP: западные страны отдали за российский газ больше денег, чем на помощь Украине

FP: западные страны отдали за российский газ больше денег, чем на помощь Украине

Федеральное агентство новостей Руководство западных государств выделило на помощь Украине меньше денежных средств, чем отдало за поставки российского газа.

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