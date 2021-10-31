Театр абсурда

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"Грязь в отношении государства": Как в Новосибирске оценили скандальную немецкую выставку

"Грязь в отношении государства": Как в Новосибирске оценили скандальную немецкую выставку

В Новосибирске очередной "выставочный" скандал: экспозиция на площади перед кинотеатром "Победа" в самом центре города, организованная консульством Германии и немецким Фондом исследования диктатуры, вызвала неоднозначную реакцию и была свёрнута.

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