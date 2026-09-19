Блогерша Виктория Боня заявила, что у нее обнаружили паразитов в груди

Блогерша Виктория Боня поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что обратилась в клинику из-за неприятных ощущений в груди, где у нее обнаружили паразитов.
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