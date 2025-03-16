«Засунуть идею обратно»: как Москва ответила на требование Запада «сдаться без условий» «Британия может засунуть эту идею себе обратно в задницу, откуда она и вылезла» На саммите G7 в Канаде западные лидеры впервые за два года конфликта на Украине попытались… G7 против Кремля: Медведев послал Британию в «задницу» из-за ультиматума о перемирии .