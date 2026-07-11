РФ призвала ООН не использовать Совет Безопасности для сведения счетов с Ираном

Ваш браузер не поддерживает видео. t.me/Постпредство России при ООН Россия категорически отвергает попытки безосновательного нагнетания ситуации вокруг Ирана и использование Совета Безопасности ООН для сведения политических счетов с Тегераном.
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