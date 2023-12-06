Группа «Надежный тыл» из Дегтево активно помогает землякам-участникам СВО

В группу входят жители Дегтево и учащиеся Дегтевской средней школы. Уже изготовлено и отправлено на передовую около 600 штук сухих душей, 127 пар вязанных носков, 2 безрукавки, 6 пар вязанных перчаток.
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