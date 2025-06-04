Комментатор Андрей Шестаков: «В СКА надеются на умение Игоря Ларионова работать с молодежью»

Известный тележурналист поделился с «Петербургским дневником» мнением о назначении нового главного тренера хоккейного СКА Петербургских армейцев возглавил один из самых титулованных хоккеистов в истории этого вида спорта – Игорь Ларионов.
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