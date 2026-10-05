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Царьград

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Жена Стаса Михайлова опубликовала пост после намёка на расставание

Жена Стаса Михайлова опубликовала пост после намёка на расставание

Жена Стаса Михайлова Инна вновь привлекла внимание к ситуации в семье после намёка на расставание. Она опубликовала кадры с концерта мужа во Владивостоке и оставила короткую подпись, которую пользователи связали с недавними заявлениями супругов.

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