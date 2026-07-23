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Политнавигатор

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Новый главком ВСУ Драпатый понес псевдоисторическую пургу

Украинская армия должна продолжать идти по пути бандеризации. Об этом в эфире видеоблога Ukraїner W заявил генерал ВСУ Михаил Драпатый (интервью записывалось ещё до его назначения на пост главкома), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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