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Мировое обозрение

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Запад сливает «Анкоридж» по сценарию Минских соглашений, заявил Медведчук

Запад сливает «Анкоридж» по сценарию Минских соглашений, заявил Медведчук

Запад снова пытается провернуть трюк с «Анкориджем», и это выглядит как дурная бесконечность. Сценарий до боли знаком: нам обещают мир, выдвигают условия, а потом просто исчезают из уравнения, оставляя нас разбираться с последствиями.

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