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Регионы России

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В Забайкалье расследуют жёсткую посадку самолёта Cessna 182

В Забайкалье расследуют жёсткую посадку самолёта Cessna 182

Инцидент произошёл в субботу утром в Сретенске. По предварительным данным, при взлёте у воздушного судна отказал двигатель.

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