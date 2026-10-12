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Царьград

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В Беларуси сахарная свекла убрана с 54% площадей, намолочено 2,8 млн т

В Беларуси сахарная свекла убрана с 54% площадей, намолочено 2,8 млн т

К 12 октября в Беларуси накопано 2 млн 779 тыс. т сахарной свеклы при средней урожайности 471 ц/га, лидером по сбору стала Минская область.

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