Дополнительные 5 млрд рублей направят на обслуживание запасов интервенционного фонда, чтобы сохранить уже закупленное зерно и стабилизировать рынок.
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