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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рекордные в сезоне 34 очка и 8 точных трехочковых Кристапса Порзингиса помогли «Бостону» справиться с «Чикаго»

Центровой «Селтикс» набрал 34 очка, реализовав 10 из 18 бросков с игры, 8 из 14 из-за дуги и 6 из 6 со штрафной линии.

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