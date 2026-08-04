Блогерша из США рассказала о массовом использовании государственной символики в американских супермаркетах

Блогерша Елизавета Мадрид (настоящая фамилия — Шабашова), проживающая в США, опубликовала на YouTube видео, в котором рассказала о массовом использовании государственной символики в американских супермаркетах.
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