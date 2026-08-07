НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТОЛК

5 подписчиков

Барнаульское предприятие выпустило маргарин под видом сливочного масла

Барнаульское предприятие выпустило маргарин под видом сливочного масла

Барнаульское предприятие уличили в выпуске маргарина под видом сливочного масла. Как сообщает пресс-служба алтайского филиала "ЦОК АПК", результаты работы специалистов испытательной лаборатории передали в управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии