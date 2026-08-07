Барнаульское предприятие выпустило маргарин под видом сливочного масла

Барнаульское предприятие уличили в выпуске маргарина под видом сливочного масла. Как сообщает пресс-служба алтайского филиала "ЦОК АПК", результаты работы специалистов испытательной лаборатории передали в управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.