Главу украинской военной разведки Кирилла Буданова отстранили от подготовки нападения на Курскую область, а медийную славу за это получил главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский.
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