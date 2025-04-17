Ответ политолога **Дмитрия Выдрина** на вопрос, как в сложное время человеку сох...

Ответ политолога Дмитрия Выдрина на вопрос, как в сложное время человеку сохранить душевное спокойствие и не поддаваться панике: «В рамках православных традиций вообще не существует такого понятия, как "паника".
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