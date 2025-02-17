Битва за Европу. Почему в Мюнхене забуксовал бодрый галоп «мирного плана Трампа»

Завершившая вчера свою работу с 61-я Мюнхенская конференция по безопасности 2025 года оставила у участвовавших в ней 60 глав государств и правительств, 150 министров и руководителей международных организаций, бессчетного числа экспертов и комментаторов чувство недосказанности и незавершенности.