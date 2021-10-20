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Витория не согласен, что «Спартак» в ЛЕ выглядит интереснее, чем в РПЛ

Витория не согласен, что «Спартак» в ЛЕ выглядит интереснее, чем в РПЛ

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория после поражения от «Лестера» в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы заявил, что не считает, что его команда играет в еврокубках интереснее, чем в Российской премьер-лиге.

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