Витория не согласен, что «Спартак» в ЛЕ выглядит интереснее, чем в РПЛ

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория после поражения от «Лестера» в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы заявил, что не считает, что его команда играет в еврокубках интереснее, чем в Российской премьер-лиге.
Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория после поражения от «Лестера» в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы заявил, что не считает, что его команда играет в еврокубках интереснее, чем в Российской премьер-лиге.
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