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Беременная Меган Фокс рассталась с Machine Gun Kelly

Беременная Меган Фокс рассталась с Machine Gun Kelly

Звезда Голливуда Меган Фокс и известный рэпер Machine Gun Kelly покоряют заголовки мировых таблоидов не самой приятной новостью: пара объявила о своем разрыве после продолжительных и напряжённых отношений.

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