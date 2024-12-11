Беременная Меган Фокс рассталась с Machine Gun Kelly

Звезда Голливуда Меган Фокс и известный рэпер Machine Gun Kelly покоряют заголовки мировых таблоидов не самой приятной новостью: пара объявила о своем разрыве после продолжительных и напряжённых отношений.
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