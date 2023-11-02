Jaecoo J7: новый кроссовер из Китая со странным именем

Если вдруг вам казалось, что за последнее время на российском рынке появилось столько новых китайских марок, что запомнить их все (как и названия моделей, и принадлежность к родительскому концерну) попросту невозможно, то встречайте ещё одну — Jaecoo.
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