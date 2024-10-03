Лавров: Россия и Китай практически полностью перевели расчеты за товары в национальные валюты

Россия и Китай практически полностью перевели расчеты за товары в национальные валюты, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье в "Российской газете", опубликованной по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между странами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии