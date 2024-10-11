Поняла, почему мужчины не хотят жениться, когда купила квартиру

Не все, конечно. Раз брак до сих пор не отменили, многие – как это ни странно – все еще хотят. Некоторые не по одному разу… Но в целом все народное творчество, уровня стереотипов и анекдотов, немножко про другое.
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