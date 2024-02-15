НТВ начали прикалываться с Собчак. Редакция канала сегодня высадила зазнайку, которая подставила сотрудников под семь лет строгача
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В последнем эпизоде битвы титанов телевизионной журналистики и светской жизни России произошло нечто, что могло бы стать сценарием для нового комедийного сериала.
Комментарии
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Да отдайте ей конюшню . Зачем отобрали. Разве не видите как скучает без коня...
Ну правильно, на слугах отыграться безопасно. А за барыню вдруг прилетит? Вдруг она в тираж не вышла? Ссыкливо? Как там в "12 стульях"? "Гиены пера"?
Да, семья - святое. НО! Только если эта семья, пользуясь всеми мыслимыми и немыслимыми благами на пойми за какие достоинства, сидит в своей норке тише воды и ниже травы и не гадит России открыто, нагло, беспардонно и не жалея сил и средств. А если семья - откровенно враждебная, то и поступать с ней надлежит по законам страны, а не в соответствии с личными обещаниями властьимущих.
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