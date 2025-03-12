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Царьград

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Лавров поставил точку в споре вокруг "миротворцев" НАТО на Украине

Лавров поставил точку в споре вокруг "миротворцев" НАТО на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американским блогерам подчеркнул, что Москва "ни при каких условиях" не примет присутствия натовских военных на Украине в качестве "миротворцев".

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