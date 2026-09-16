В Москве с аншлагом прошли Дни вьетнамского кино

В Москве прошли Дни вьетнамского кино. Мероприятие продолжило серию регулярных перекрёстных кинособытий, которые проводятся в рамках культурного взаимодействия между Россией и Вьетнамом, передает пресс-служба Роскино, организатора смотра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Владимир Хотиненк...
- ЛЛ Вышел трейлер сем...
- MO В Национальном це...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым