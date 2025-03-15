Редчайшие хищники съели трех человек за две недели. Как борьба за спасение исчезающего вида привела к патовой ситуации?

В Индии годами боролись за восстановление популяции почти исчезнувших с лица Земли азиатских львов. Этот зверь — настоящая национальная гордость страны, как белый медведь для России или большая панда для Китая.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии