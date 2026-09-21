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Газета.ру

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Экономист Кузнецова: минимальные ставки по ипотеке составят 12,5% в 2027 году

Экономист Кузнецова: минимальные ставки по ипотеке составят 12,5% в 2027 году

Минимальные ставки по рыночной ипотеке на новостройки в 2027 году могут составить 12,5–14%, а на вторичное жилье — 13–14,5%.

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