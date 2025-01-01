Решение киевского режима прекратить транзит российского газа - удар в спину для стран Евросоюза. Таким образом Владимир Зеленский фактически взял население стран ЕС в заложникиЭто мнение 1 января высказал депутат Госдумы РФ от крымского региона, член комитета парламента по безопасности Михаил Шеремет.
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