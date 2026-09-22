Трамп оспорит иск лишенных доступа в Белый дом журналистов

JIM LO SCALZO/EPA/TASS Президент США Дональд Трамп пообещал подать апелляцию на иск телеканалов CNN и MS NOW, а также газеты Politic, которым ранее запретили посещать Белый дом.
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