Экс-чиновник госдепа Хох: Обновление парка машин ВС США выгодно политикам

Бывший сотрудник Государственного департамента Соединённых Штатов Америки Мэтью Хох обратил внимание на то, что внедрение более новых бронемашин в Вооружённые силы несёт выгоду политическим деятелям, которые в рамках президентской гонки получат за подобные меры денежные средства от оборонных предприятий.