Экс-чиновник госдепа Хох: Обновление парка машин ВС США выгодно политикам

Бывший сотрудник Государственного департамента Соединённых Штатов Америки Мэтью Хох обратил внимание на то, что внедрение более новых бронемашин в Вооружённые силы несёт выгоду политическим деятелям, которые в рамках президентской гонки получат за подобные меры денежные средства от оборонных предприятий.
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